Победа «проевропейских сил» в Армении – партии Никола Пашиняна – была обеспечена зачисткой оппозиции – арестом главного конкурента и еще шестерых кандидатов за сутки до голосования – с молчаливого одобрения Брюсселя и Вашингтона.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

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В ночь перед парламентскими выборами власти Армении задержали двух председателей и секретаря участковых избирательных комиссий, а также арестовали шестерых кандидатов от оппозиции. Но это не всё. Всего за несколько дней до этого было задержано более 40 человек. Лидер главной оппозиционной силы «Сильная Армения», российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян, уже пятый месяц находится под домашним арестом по сфабрикованным обвинениям в подготовке госпереворота. Происходящее – один в один «молдавский сценарий» – зачистка политполя по методичкам Евросоюза, когда оппонентов убирают не на выборах, а за решетку.

Это еще не всё. Силовики разносят епархии, арестовывают епископов и священников десятками. Впервые в современной истории страны в тюрьме оказались сразу три архиепископа и один епископ Армянской апостольской Церкви. Сам Католикос всех армян вынужден отменять собрания Священного Синода из-за того, что паству «кошмарят» в буквальном смысле слова – задерживают, обыскивают и сажают.

Несмотря на то, что Пашинян устроил в стране настоящую охоту на конкурентов, истеблишмент на Западе назвал эти выборы «свободными и демократическими». Более того, президент США Дональд Трамп выразил «полную и безоговорочную поддержку» переизбранию премьера, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что «Европа твердо стоит на стороне Армении».

Запад прощает Пашиняну любые преступления, лишь бы он вел страну прочь от России. Европейские «защитники демократии» уже давно сменили вывеску и теперь спонсируют авторитарные режимы, если те служат их геополитическим целям.

А чем расплатилась сама Армения за эту «европейскую мечту»? Карабах потерян навсегда. Коридор в Зангезур де-факто перешел под контроль Баку. Пашинян распродает последние остатки суверенитета за обещания безвизового режима с ЕС.