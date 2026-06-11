Армения в Евросоюзе возможна лишь в качестве пушечного мяса, – эксперт

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Армения может вступить в Евросоюз только после Турции, и то, лишь в качестве поставщика солдат для европейской войны.

Об этом в эфире видеоблога RusArminfo заявил политолог Павел Данилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим об ЕС, Евросоюз всё больше и больше превращается в военный блок. И вот, если в Евросоюз будет включена Турция в качестве силы, которая имеет самую сильную армию в НАТО, то в этом формате вполне я вижу включение в состав Евросоюза и Армении, как такой провинции, из которой будут набирать людей для того, чтобы они где-нибудь гибли на каких-нибудь европейских фронтах, которые обязательно будут. Вот в этом формате я примерно вижу. А так, честно говоря, не очень понимаю включение Армении в Евросоюз, тем более, что Армения вообще-то к Европе отношения особого не имеет, Армения вся находится в Азии», – заявил Данилин.

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