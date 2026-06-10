Повод для исключения Армении из ОДКБ уже есть – но пока «договорились посмотреть»

Армения уже более двух лет не платит взносы в ОДКБ, что позволяет рассмотреть вопрос о лишении членства в организации. Однако сегодня на заседании этого не произошло – участники объединения лишь договорились изучить такую возможность.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не участвуя в ОДКБ, оставаясь формально членом, более уже двух лет, по-моему, не приезжают армянские коллеги на мероприятия, одновременно активно наращивать сотрудничество со странами-членами НАТО. Идут военные учения, закупается продукция военного назначения, обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом, который тоже сейчас превращается в милитаризованную структуру. Кстати, вот 7 июня в день как раз. Выборов в Армении мой коллега Арарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчёт ОДКБ, он заявил: «Мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем». Что в этой ситуации делать? Мы сегодня это обсудили. И уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ. Ситуация, которая предусмотрена Уставом Организации Договора о коллективной безопасности, и мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ».

Отметим, что по Уставу ОДКБ, из-за долгов Совет может ограничить члена организации в правах до полного погашения задолженности, в том числе исключить его из блока.

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