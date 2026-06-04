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Если в нулевые годы россияне составляли 60% от всех туристов, посещающих Черногорию, то в 20-х они составляют 2% постоянного населения страны.

Об этом сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Полина Соколова сообщила на заседании Российского совета по международным делам (РСМД), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас туристический поток заменен потоком эмигрантов из России. После 2022 года существенный процент россиян переместился в Черногорию. Статистические данные разнятся, но до 100 тыс приезжих фиксировалось в 2022 году. Россияне пользовались безвизовым режимом. Надо учитывать, что им принадлежит огромное количество недвижимости. Цифры очень разные – от 5 до 30 тыс объектов недвижимости в Черногории принадлежат россиянам до сих пор, что позволило им и получить гражданство (более 2,5 тыс уже им обладают), и с 2022 года очень развивается присутствие российского бизнеса в иностранных компаниях. Вплоть до трети всех иностранных капиталов, которые существуют в Черногории», – сказала Соколова.

Она отметила, что, несмотря на ограничения в пользовании банковскими картами, прерванное транспортное сообщение с Россией и большое (8 тыс) количество украинских беженцев, многие россияне продолжают пытаться приобрести недвижимость в Черногории и гражданство этой страны.

Это происходит, несмотря на то, что Черногория присоединилась ко всем антироссийским санкциям и с октября намерена ввести визы для россиян, а также ограничения в получении временного вида на жительство, покупке недвижимости и открытия бизнеса.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

Ранее лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, которого называют «сербским Жириновским», заявил, что элиты Черногории одновременно предали Сербию и Россию.