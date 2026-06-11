Брошенный Зеленским на смерть гарнизон ВСУ попал в окружение

Анатолий Лапин.  
11.06.2026 12:19
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Гарнизон ВСУ в Константиновке попал в два локальных «котла», сопротивление уже носит очаговый характер.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гарнизон ВСУ в Константиновке попал в два локальных «котла», сопротивление уже носит очаговый характер....

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«И мы в центре, и противник в центре, причём противник в центре сейчас находится в «котле», и таких «котла» в центре – два… Часть гарнизона реально осталась отрезанной от основных сил.

Плюс к этому мы вышли на северо-запад Константиновки, где противник долгое время удерживал свои позиции. То есть, по сути, мы сейчас присутствуем фактически на всех участках этого театра боевых действий.

Логистика сейчас там, по факту мертва, Константиновка-Дружковка, трасса перерезана, она простреливается насквозь, и всё движущееся на ней поражается: ни ротации, ни подвоза БК, ни эвакуации раненых из Константиновки нет.

И, собственно, город ВСУ удерживают на честном слове и приказе стоять, ну и, конечно, в большей степени за счёт дронов.

Но сейчас там кольцо сжимается, с трёх сторон: с востока, с юга и с запада, бои идут и в центре города, и у железнодорожной станции параллельно. Дочищаются южные микрорайоны», – заявил Коц.

Ранее мы писали, что российская армия перешла к решающему этапу по взятию под свой контроль города Константиновка (ДНР).

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