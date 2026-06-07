«Будапешт переманивает наших венгров!» – в Киеве требуют перекрыть каналы
Из-за войны и бедности закарпатские венгры массово бегут из Украины, пользуясь политикой Будапешта.
Об этом на канале «Espreso» заявил киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня на Украине намного меньше венгров, чем было раньше. И если война не закончится, количество венгров, проживающих в Закарпатской области, будет и дальше сокращаться. Мы стоим перед риском полного исчезновения этой общины.
Поэтому мы должны беспокоиться не о сохранении их прав, а о том, что те условия, которые сегодняшняя Венгрия создаёт для закарпатских венгров, путём предоставления гражданства, возможности обучения.
Они в принципе создают условия для того, чтобы мы попрощались с венгерской общиной на Украине уже через несколько десятилетий», – возмущался Портников.
«На момент переписи населения, Венгров в Закарпатской области проживало 12% от населения. Сейчас оценивают в 5%. При продолжении войны и такой политики Венгрии, скоро их останется 1-2%.
Поэтому нам надо думать, каким образом удержать венгров в украинских сёлах и городах», – добавил он.
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