«Будапешт переманивает наших венгров!» – в Киеве требуют перекрыть каналы

Вадим Москаленко.  
07.06.2026 18:31
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Из-за войны и бедности закарпатские венгры массово бегут из Украины, пользуясь политикой Будапешта.

Об этом на канале «Espreso» заявил киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за войны и бедности закарпатские венгры массово бегут из Украины, пользуясь политикой Будапешта. Об...

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«Сегодня на Украине намного меньше венгров, чем было раньше. И если война не закончится, количество венгров, проживающих в Закарпатской области, будет и дальше сокращаться. Мы стоим перед риском полного исчезновения этой общины.

Поэтому мы должны беспокоиться не о сохранении их прав, а о том, что те условия, которые сегодняшняя Венгрия создаёт для закарпатских венгров, путём предоставления гражданства, возможности обучения.

Они в принципе создают условия для того, чтобы мы попрощались с венгерской общиной на Украине уже через несколько десятилетий», – возмущался Портников.

«На момент переписи населения, Венгров в Закарпатской области проживало 12% от населения. Сейчас оценивают в 5%. При продолжении войны и такой политики Венгрии, скоро их останется 1-2%.

Поэтому нам надо думать, каким образом удержать венгров в украинских сёлах и городах», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Будапешт переманивает наших венгров!» – в Киеве требуют перекрыть каналы

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