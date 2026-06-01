Экс-советник Кучмы: С Мадьяром обломались – он ещё хуже Орбана относится к Украине

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр относится к Украине ещё хуже, чем его предшественник Виктор Орбан.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину политолог Олег Соскин, бывший советник президента Леонида Кучмы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Соскин обратил внимание, что Еврокомиссия разблокировала дотации в бюджет Венгрии, которые ранее приостановились из-за оппозиционной политики Виктора Орбана.

«Наша Урсула» сняла с Венгрии на 16 миллиардов евро санкции. А он (премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, – авт.) заявил, что они не будут встречаться с Украиной, с Зеленским, пока Украина не выполнит 11 требований Орбана.

Ничего себе, да? Мадьяр выступал против Орбана, теперь взял его программу на вооружение. Это, конечно, вообще фантастика.

Далее сказал, что не будут давать, продавать ни военной техники, ни оружия – ничего не будет. Хотя у них склады завалены ещё с советских времён, там же стояла огромная армия, там много чего осталось.

То есть и здесь тоже опрокинул Зеленского по полной программе. Практически, сейчас в Венгрии режим пришёл к власти, который ещё более жёстко и антагонистически конфликтно настроен против Украины, чем был Орбан и Фицо.

И главное, что отличает это дарование, этого Мадьяра, – он очень агрессивен, он ведёт себя очень агрессивно, в отличие от Орбана.

Орбан всё-таки понимал субординацию, какие-то вещи, которые можно говорить, какие нельзя говорить, понимаете? А этот — нет, этот же беспредельщик. То есть с Венгрией ничего не складывается, никакие отношения», – заявил Соскин.