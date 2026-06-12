Германия продолжит финансировать бандеровскую Украину и согласна на перспективу членства Киева в Евросоюзе без права голоса – то есть, украинцы будут обязаны выполнять все принятые в Брюсселе решения, но никак не смогут на них влиять (а это, например, касается не только введения санкций, но и распределения квот на сельхозпродукцию и т.п.).

С такими тезисами накануне выступил в Бундестаге немецкий канцлер Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы поддерживаем Украину. Мы сделали это вчера, мы делаем это сегодня, и мы будем делать это завтра, пока это необходимо…Мы усиливаем давление на Россию. Мы принимаем более решительные меры против российского теневого флота», – храбрился Мерц.

Но когда канцлер стал повторять заезженные фразы, будто «Украина защищает всю Европу», это вызвало смех в рядах оппозиции из партии «Альтернатива для Германии».

«Да что вы смеётесь над этим? Это знаменательный знак, дамы и господа. Вы смеётесь над судьбой миллионов людей в этой стране и едете в Москву, чтобы угостить их шампанским. Счастливого пути! Продолжайте в том же духе. Украина защищает не только своих граждан, не только свою свободу. Она защищает и нашу свободу», – обиделся Мерц.

В заключение он пообещал принять Украину в Евросоюз, пусть даже и без права голоса:

«Я несколько дней назад предложил Украине ассоциированное членство в Европейском Союзе. Это означало бы регулярное участие Украины в заседаниях ЕС и экспертных министерских советов. Украинский комиссар всё ещё без портфеля и права голоса был бы лицом Киева в Европе».

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