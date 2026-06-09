«Денег не будет: ни Сенат, ни Трамп не утвердят санкции и не возобновят финансирование Украины» – Волкер

Одобренный Конгрессом США законопроект о помощи Украине и санкциях против России обречен на провал. Он не станет законом и даже вряд ли пройдет Сенат, не говоря уже о подписи президентом Трампом.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил бывший спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это символическое голосование. Это позитивно, хорошо, что большинство членов Конгресса готовы продвигать это как то, что пройдет палату, шестеро республиканцев, как я считаю, подписались под ходатайством о рассмотрении, которые также будут голосовать «за». Я знаю, что еще больше республиканцев действительно поддерживают идею, просто, они боятся выступить против президента Трампа. Но это – хороший символический шаг, оно в конце концов пройдет палату, оно зайдет в Сенат, где Сенат тоже должен это рассмотреть. Но не совсем понятно, пойдет ли это на голосование в Сенате. И даже, если так, не совсем понятно, пройдет ли через оппозицию президента Трампа… Это его право, как президента, он мог бы (наложить вето, – авт.). Но я даже не думаю, что это дойдет до него. Я не думаю, что это будет утверждено в Сенате и обеих палатах, чтобы дойти до него. Просто гипотетически предположим, что это прошло Сенат и попало бы к нему на подпись. Если он наложит вето, понадобится 60 голосов в Сенате, чтобы его преодолеть. Это также весомое число, труднодоступное. Не стоит надеяться на этот законопроект. Я не хочу, чтобы кто-то очень надеялся – его не примут, и законом не станет», – заявил Волкер.

Отметим, что согласно законопроекту, внесенному демократами еще в апреле 2025 года, должен быть создан фонд восстановления Украины, продлены полномочия Пентагона по помощи в сфере разведки и безопасности, а также введены дополнительные санкции и пошлины до 500%.

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