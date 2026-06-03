Додон: Мы бы могли заработать на авиасообщении с Россией, но Санду упёрлась и не даёт

Максим Столяров.  
03.06.2026 15:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 632
 
Дзен, Молдова, Политика, Россия, Транспорт


Устроенный режимом Майи Санду разрыв с Россией лишил Молдову экономических бонусов.

Об этом на Петербуржском международном экономическом форуме заявил экс-президент Игорь Додон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Устроенный режимом Майи Санду разрыв с Россией лишил Молдову экономических бонусов. Об этом на...

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«Никто не мешает с молдавской стороны открыть прямое авиасообщение с Москвой. Вы понимаете, что это будет для Молдовы? Все понимают. Через нас полетят все.

Чем лететь через наших партнеров из Турции, Армении, Баку, легче лететь напрямую. Через нас полетит вся Восточная Европа. Это будет выгодно и экономически нам, и для бизнеса будет намного интереснее.

Теперь – как это сделать? Кто это сделает? Майя Санду это не сделает. Я вам больше скажу: даже когда европейцы начнут диалог с вами, с Россией, нынешние молдавские власти не будут этого делать.

Они не будут идти на диалог с Российской Федерацией. Даже когда пойдет Макрон, Мерц и другие. Потому что, если Макрон и Мерц не пойдут, через год будут другие руководители этих стран, которые придут и будут договариваться с Россией», – сказал Додон.

«Посмотрите пример с послом. Посол РФ в Молдове несколько лет не может получить аккредитацию. То есть, эта власть не пойдет на улучшение отношений с Российской Федерацией даже при смене конъюнктуры. Даже когда газ в Европе опять вернется к 1000 евро, и они будут закупать оттуда по 1000 евро.

Они дальше будут загонять Молдову в долги. Мы сейчас живем не по средствам. Треть бюджета – это кредиты ЕС, Всемирного банка и МВФ. Еще чуть-чуть, и у нас будет 50%. Как наркоманам финансовым дают очередную инъекцию. То есть, первое – нужна смена власти», – подытожил он.

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