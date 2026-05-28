Режим Майи Санду ведёт Молдову к потере государственности, декларируя готовность пойти на поглощение Румынией ради мифического вступления в Евросоюз.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший лидер молдавского движения за «Русский язык» Михаил Ахремцев, вынужденный эмигрировать в Россию и теперь представляющий здесь молдавскую диаспору.

По словам общественника, прозападный режим поставил граждан Молдовы «перед очень подлым выбором».

«Хочешь хорошую работу, достойную зарплату – пожертвуй страной, уезжай на заработки гастарбайтером. Хочешь достойное будущее для себя, для своих близких, – откажись от молдавского гражданства, увози семью, увози всех. Хочешь достойно и обеспеченно жить в самой Молдове – откажись от совести, от чести, от достоинства, от своего языка, от истории, – и тогда (подчеркну) может быть, тебе получится встроиться в систему, – ну и тогда ты начнёшь хорошо зарабатывать и замечательно жить. Без чести, без совести, без истории, без языка», – обрисовал он положение дел в Молдове.

Он уточнил, что молдавская диаспора в России с грустью наблюдает за положением дел на родине, осознавая угрозу того, что никогда не смогут показать родную страну детям.

«К сожалению, везти будет некуда, если Молдова утратит суверенитет, независимость и перестанет существовать как государство».

Ахремцев указывает, что Россия никогда не ставила для молдаван условия забвения своего языка и истории.

«Перед теми, кто живёт в России, кто говорит на русском, но при этом ещё и на молдавском, теми, кто учит историю России, но при этом и историю Молдовы, – нет такого вопроса и нет такого выбора», – убеждён общественник.

Напомним, что евроинтеграция означает отказ от значительной части собственного суверенитета в пользу наднациональных органов в Брюсселе.