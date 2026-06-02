Два-три года войны, о которых говорит Зеленский, окончательно похоронят Украину – философ Дацюк

Вадим Москаленко.  
02.06.2026 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 324
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ещё пару лет, и будут разбиты все оставшиеся города, а Украина выйдет из войны, в лучшем случае, сельскохозяйственным государством.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил украинский философ Сергей Дацюк, горячо поддерживавший госпереворот в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ещё пару лет, и будут разбиты все оставшиеся города, а Украина выйдет из войны,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Когда нам говорят, что президент предлагает два-три года войны, чтобы вы понимали, два-три года войны – это обрушение оставшихся городов Украины. Мы выйдем из войны, в лучшем случае, сельскохозяйственным государством. [Часть сельхоз земель оккупировано] – поэтому я и говорю: «в лучшем случае», а то и этого не будет…

Люди же думают, что есть какие-то у нас разработки, а они есть в военных технологиях, и они думают, что так дальше и будет. Ребята, без городов это всё не потянет, вы это удержите, пока вам Европа даёт деньги.

Когда закончится война, вам не будут давать деньги на военные дела, вам дают сейчас, потому что идёт война. Когда закончится война, вам не будут давать на это деньги, соответственно, это не будет военным или индустриальным локомотивом. У вас это есть, потому что вам дают деньги, и пока у вас есть города, на которые можно опереться.

Если города будут уничтожены, а вам на это перестанут давать деньги, ВПК не выступит локомотивом экономики», – сказал Дацюк.

«Мы идём именно туда, где Россия репарации не платит, а Европа больше не оплачивает наш ВПК. А промышленности нет, потому что города разгромлены. Вот, мы идём туда», – объяснял укро-философ.

Читайте также: «До сентября-октября». Зе-обслуга призывает готовиться к взаимным ударам России и Украины.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Два-три года войны, о которых говорит Зеленский, окончательно похоронят Украину – философ Дацюк

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить