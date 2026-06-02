«До сентября-октября». Зе-обслуга призывает готовиться к взаимным ударам России и Украины

02.06.2026 14:20
Просмотров: 362
 
И Россия, и Украина готовятся к взаимным ударом летом в надежде получить лучшие переговорные условия к осени.

Об этом в эфире «Захид.нет» заявил обслуживающий Банковую киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Когда будет окно возможностей – не раньше осени. Пока Москва делает ставку на свое летнее наступление… Похоже, что Путин хочет продвижения в Донбассе. И потому, если он хочет, русский Генштаб, русские Вооруженные силы будут делать эту попытку. Ну и плюс удары, воздушные атаки на Украину, попытки нас…

А вот если наступление летом провалится, если и российские удары по Украине не дадут результата, а наши, наоборот, усилят слабость России, вот тогда могут до сентября-октября сложиться предпосылки к началу каких-то реальных мирных переговоров.

Поэтому окно возможностей, как сказал президент Зеленский, оно, действительно, я это тоже подтверждаю со своей стороны, с точки зрения моего анализа ситуации. Но не сейчас, не раньше осени», – заявил Фесенко.

Ранее включенный Россией в список террористов глава Зе-офиса Кирилл Буданов заявил, что что диктатор Зеленский ставит задачу прекращения боевых действий до наступления холодов.

