«Это немало» – Прилепин призывает создавать среднеазиатские корпуса
Если бы среднеазиатские республики создали с Россией Союзное государство, как с Белоруссией, на СВО было бы набрано еще три добровольческих корпуса.
Об этом призывающий «строить какую-то другую Россию» писатель Захар Прилепин заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я прекрасно помню, когда я создавал свои первые подразделения в 2015-16 годах, у меня процентов 25 личного состава были люди не русской этничности. Это были выходцы из бывшего СССР. Узбеков очень много там парадоксальным образом. Больше, чем туркмен. Но туркменов больше, чем таджиков. И много очень казахов», – сказал Прилепин.
Его возмущает, что некоторые российские СМИ накачивают аудиторию ненавистью к бывшим советским республикам, хотя их граждане «погибают вместо русских мужиков».
«Недавно Бастрыкин сообщил, что 25 тыс натурализовавшихся бывших мигрантов подписали уже контракты. Это немало. А еще выплыла цифра, что 1600 человек в Узбекистане в розыске из-за того, что они воюют на стороне России с узбекским гражданством. Их за это сажают», – рассуждал Прилепин.
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