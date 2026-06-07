«Это немало» – Прилепин призывает создавать среднеазиатские корпуса

Елена Острякова.  
07.06.2026 20:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если бы среднеазиатские республики создали с Россией Союзное государство, как с Белоруссией, на СВО было бы набрано еще три добровольческих корпуса.

Об этом призывающий «строить какую-то другую Россию» писатель Захар Прилепин заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы среднеазиатские республики создали с Россией Союзное государство, как с Белоруссией, на СВО...

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«Я прекрасно помню, когда я создавал свои первые подразделения в 2015-16 годах, у меня процентов 25 личного состава были люди не русской этничности. Это были выходцы из бывшего СССР. Узбеков очень много там парадоксальным образом. Больше, чем туркмен. Но туркменов больше, чем таджиков. И много очень казахов», – сказал Прилепин.

Его возмущает, что некоторые российские СМИ накачивают аудиторию ненавистью к бывшим советским республикам, хотя их граждане «погибают вместо русских мужиков».

«Недавно Бастрыкин сообщил, что 25 тыс натурализовавшихся бывших мигрантов подписали уже контракты. Это немало. А еще выплыла цифра, что 1600 человек в Узбекистане в розыске из-за того, что они воюют на стороне России с узбекским гражданством. Их за это сажают», – рассуждал Прилепин.

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