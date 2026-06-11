Это признак суверенизации и удар по Украине – журналистка об отказе Болгарии поставлять оружие ВСУ

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Решение Болгарии прекратить продажу оружия Украине, о чем накануне объявил министр обороны страны Димитар Стоянов, – это признак суверенизации страны и свидетельство того, что она не желает ввязываться в войну с Россией на стороне объединенной Европы.

Об этом «ПолитНавигатору» заявила болгарская журналистка Ася Зуан. По ее мнению, отказ от поставок станет ощутимым для Украины, потому что Болгария пользовалась привычным для ВСУ оружием, произведенным по советским нормативам.

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«Болгария на сегодняшний день взяла курс на суверенитет. Второй момент, что приоритетом является безопасность, то есть у нас есть полное понимание, насколько ситуация серьезная – и что мы не хотим участвовать ни в коем случае в вооружении киевского режима. И третий момент, что в долгосрочной перспективе этот пример Болгарии может послужить для других стран, которые тоже наберутся смелости сказать «Нет» вооружению Украины, что будет способствовать разрешению конфликта, если поставки прекратятся. Это, конечно, очень непростая задача, но будем к ней стремиться всеми силами. И действительно большая работа впереди у этого правительства, поскольку наследие достаточно тяжелое, не забываем и про достаточно большое давление. ВСУ очень нравилось болгарское вооружение, поскольку оно производится по советским образцам, для них это удобно в использовании. И сейчас для них это будет существенный удар», – заявила Зуан.

При этом, журналистка не исключила, что болгарское оружие через третьи страны все же попадет на Украину, поскольку его может закупить и передать в ВСУ та же Чехия или Польша, ведь в Болгарии нет механизма контроля:

«Нет такой законной рамки, которая нас будет ставить в известность, куда будет направляться данная закупленная партия. Здесь мы поднимаем очень важный вопрос, который должен в определенный момент встать на международную повестку дня – сделать механизм контроля товара, оборота оружия. То есть, если у нас купил кто-то оружие, мы должны быть уверены, что это оружие не поедет в страну, где ведутся военные действия. К сожалению, на сегодняшний день нет такой законной рамки».

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