Новый премьер Болгарии элегантно выдворяет США
Новый премьер Болгарии Румен Радев сообщил, что София не продлила разрешение на пребывание военных самолетов США на своей территории территории страны.
Речь идёт преимущественно о нескольких бортах-заправщиков, которые были переброшены в Болгарию для обеспечения атак на Иран. Действующее соглашение было до конца мая, однако власти Болгарии дали американцам время на вывод до наступления июля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я полностью понимаю сложность нормативных процедур и необходимость времени вывод техники, но у нас также есть свои приоритеты и процедуры, и мы не можем положительно отреагировать на просьбу о продлении пребывания самолетов и танков в аэропорту Софии», – заявил Радев.
Болгарская пресса пишет, что этому решению предшествовал телефонный разговор с Дональдом Трампом. Во время звонка Радев попросил рассмотреть возможность отмены визового режима для граждан Болгарии, но не получил положительного ответа.
Радев заявил, что болгарское правительство продлило пребывание американской в Болгарии до конца июня, чтобы дать США дополнительное время для решения по визам.
Таким образом, болгарский премьер нашёл элегантный предлог, чтобы выдворить американцев, заявила «ПолитНавигатору» журналистка из Болгарии Ася Зуан.
«Конечно, в Болгарии не выстраиваются очереди желающих переехать в США и мечтающих о визах.
Но президент попросил безвизовый режим, изначально зная, что будет отрицательный ответ. Это, можно сказать, многоходовочка. Осторожная заявка, что Болгария будет стараться вернуть суверенитет.
Радев получил очень тяжелое наследие предыдущих правительств. И, как военный человек, который понимает, что нужно действовать с ясным умом и холодным сердцем, себя ведет осторожно и, самое главное, твердо.
Вообще же, присутствие американских самолетов-заправщиков на территории болгарских аэропортов всплыло после того, как бдительная общественность начали фиксировать их на фото и видео, распространяя это по соцсетям.
Поднялось беспокойство, начали люди задавать вопросы, властям пришлось оправдываться, что эти самолеты делают у нас, и насколько это опасно. Было несколько акций против военной агрессии США в Иране, что показывает настрой болгарского общества.
Кстати, уже есть первый звоночек по поводу политики Радева. Financial Times опубликовала материал: «Европейская комиссия накажет Болгарию за превышение бюджетного дефицита».
Превышение бюджетного дефицита связано с тем, что нас затолкали в еврозону и навязали евро, несмотря на многотысячные протесты и требования народа о референдуме. Это было сделано, чтобы поставить Европу на военные рельсы, подчинить все экономики и т.д.
И вот неспроста уже прилетает первая оплеуха», – обрисовала ситуацию Зуан.
