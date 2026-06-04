ЕС может помочь решению украинского конфликта, но не выходя за рамки «Анкориджа» – Путин

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Россия не против вступления Украины в подобие ЕС, о котором говорит Фридрих Мерц, Москва против превращения Евросоюза в военный блок.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами международных СМИ на ПМЭФ-2026, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договорённостей, о которых мы говорили ещё в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Перед Россией был поставлен вопрос: готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. И при посещении Анкориджа, при встрече с президентом Соединённых Штатов я сказал, что мы готовы, и сказал, в чём могли бы заключаться эти договорённости, и эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной», – сказал Путин.

На этот счёт президент выразил большие сомнения, а также добавил, что, судя по всему, в Киеве вообще не готовы к миру.

«У меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги – они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. Потому что тогда находящиеся у власти люди в данный момент вряд ли будут иметь какие-то хорошие перспективы для удержания власти», – подчеркнул глава государства.

Также он обратил внимание на экономические проблемы.