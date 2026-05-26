Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Диктатор Зеленский будет настаивать на полноценном вступлении в ЕС, но в конце концов согласится с предложением канцлера ФРГ Мерца об «ассоциированном членстве», когда запахнет реальной возможностью добраться до европейских денег.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил обслуживающий интересы Зе-офиса украинский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По его мнению, ассоциированное членство Украины в ЕС, когда Киев будет интегрирован в заседания без права голоса, поможет в мирных переговорах и станет частью гарантий безопасности.

«Кроме того, Украина должна получить доступ к европейскому бюджету. А вот это уже очень важно. Потому что сейчас то, что нам предоставляют – это программа помощи, разовые программы. А если доступ к бюджету, то это доступ к субвенциям, доступ к целевым программам, в том числе, по развитию инфраструктуры и т.д. Другое дело, что это не всем европейским странам понравится, тут может быть препятствие. Но это для нас уже очень хороший стимул. Я бы очень образно назвал это ассоциированное членство – то, что предлагает Мерц, как помолвка. Это не брак полноценный, уже когда мы становимся частью европейской семьи, нет – это промежуточный статус», – мечтал Фесенко.