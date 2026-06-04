«Главное, чтобы удары ни на день не прекращались»: Украина убила жителей Крыма сразу после угроз генсека НАТО из Киева

Трое погибших и семь раненых в результате ночного налёта дронов на Симферополь, а под утро – один убитый и еще трое пострадавших пассажиров электрички под Керчью, куда врезался украинский дрон. Таковы итоги атаки ВСУ на Крым, начавшейся вечером в среду – сразу после угроз в адрес России беспрепятственно прибывшим в Киев генсеком НАТО Марком Рютте.

«Не хочу превращаться в МИД и повторять бессмысленные угрозы и нереализуемые проклятья в адрес врага. Но наш гуманизм по отношению к врагу явно стал совершенно неуместным», – замечает помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов.

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Обозреватель Андрей Гусий указывает, что главная цель террора – срыв туристического сезона в Крыму.

«Все началось в момент начала туристического сезона, который, аккуратно предположу, и есть одна из целей киевского режима – вопрос экономики».

Судя по тому, что руководство Крыма с недавних пор начало сообщать о погибших и раненых (хотя, например, о причинах закрытия вокзала в Джанкое общественность узнавала из вражеских источников), ситуация с безопасностью действительно серьёзная.

Военкор Юрий Котенок объясняет сложность противодействия ударам американскими дронами, появившихся на вооружении ВСУ.

«Хорнет» летит на 150 км в глубину и не глушится системами РЭБ, потому что идёт не на прямом видеосигнале, а на искусственном интеллекте. Так действует относительно недорогая американская «система среднего удара», против которой пока радикального противоядия нет. «Рубикону» удается сбивать «Хорнеты», но пока это не системная история, а больше мастерство наших операторов. Сейчас «Хорнет» смело можно считать совместным американо-украинским стартапом. Год-два-три назад у нас уже были похожие разработки. К сожалению, внедрения не произошло. Есть заблуждение о том, что «Хорнеты» целиком летают по Starlink. Но это не вполне так, они летают и по системам Mesh, Starshield. Их высокая эффективность — результат в первую очередь не космической связи, а системности и ИИ».

Бывший депутат горсовета Одессы Александр Васильев напоминает:

«Крым будет украинским или безлюдным». Сказано три десятка лет назад, а актуальности не потеряло ни при Порошенко, когда отрезали полуостров от воды и электричества, ни сейчас. «Если любишь Россию, то оставаться на Донбассе большая ошибка, ради детей и внуков нужно переехать» — это уже Зеленский в 2019 и 2021 гг… Просто на новом витке войны у Украины появились новые технические возможности для таких ударов, и она тут же ими воспользовалась. Новая возможность не просто создать противнику проблемы на фронте, но наказать своих бывших сограждан».

Экс-спикер запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислав Береза раскрывает план Киева – при помощи террора принудить Кремль к сворачиванию СВО.