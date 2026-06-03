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Западные дипломаты игнорируют предупреждения России, и спокойно работают в Киеве.

Об этом заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу поблагодарить всех представителей стран НАТО. Сегодня здесь была большая команда. Такой формат, и такое представительство стран, особенно после требования России к послам, чтобы они выехали из Украины. А у нас здесь столько послов. Это чёткий сигнал, что Европа, США, Канада и все наши партнёры едины в поддержке Украины и принуждении России закончить эту дурную агрессию. Принуждение должно сработать», – сказал Зеленский.

В свою очередь, Марк Рютте попытался запугать жителей России.

«Хочу обратиться к молодым россиянам и их семьям: вам устроили родео. Вам дают амуницию, экипировку, которая не соответствует, и отправляют с большой вероятностью, что вас убьют. И даже если вас ранят, вас оставят лежать в грязи, пока вы не умрёте. Десятки тысяч жертв – это не абстракция, и вероятно, вы будете одним из них. Мы знаем, что российская экономика в большом напряжении. Мы знаем, что Россия не способна компенсировать ее расходы на войну. Поэтому мы должны принудить Россию к переговорам», – распинался Рютте.

Отметим, что пока Киев без тревог и обстрелов принимает западных гостей, ВСУ попытались сорвать Питерский международный экономический форум, в день его открытия совершив налёт на город.