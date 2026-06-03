«Вам устроили родео» – Рютте из Киева запугивает россиян и дискредитирует СВО

Вадим Москаленко.  
03.06.2026 20:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Западные дипломаты игнорируют предупреждения России, и спокойно работают в Киеве.

Об этом заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные дипломаты игнорируют предупреждения России, и спокойно работают в Киеве. Об этом заявил нелегитимный...

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«Хочу поблагодарить всех представителей стран НАТО. Сегодня здесь была большая команда. Такой формат, и такое представительство стран, особенно после требования России к послам, чтобы они выехали из Украины. А у нас здесь столько послов.

Это чёткий сигнал, что Европа, США, Канада и все наши партнёры едины в поддержке Украины и принуждении России закончить эту дурную агрессию. Принуждение должно сработать», – сказал Зеленский.

В свою очередь, Марк Рютте попытался запугать жителей России.

«Хочу обратиться к молодым россиянам и их семьям: вам устроили родео. Вам дают амуницию, экипировку, которая не соответствует, и отправляют с большой вероятностью, что вас убьют.

И даже если вас ранят, вас оставят лежать в грязи, пока вы не умрёте. Десятки тысяч жертв – это не абстракция, и вероятно, вы будете одним из них.

Мы знаем, что российская экономика в большом напряжении. Мы знаем, что Россия не способна компенсировать ее расходы на войну. Поэтому мы должны принудить Россию к переговорам», – распинался Рютте.

Отметим, что пока Киев без тревог и обстрелов принимает западных гостей, ВСУ попытались сорвать Питерский международный экономический форум, в день его открытия совершив налёт на город.

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English version :: Читать на английском «Вам устроили родео» – Рютте из Киева запугивает россиян и дискредитирует СВО

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