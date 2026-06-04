Горе побеждённым: Боевики, вырезавшие сербское село в Боснии, оправданы

Алексей Топоров.  
04.06.2026 00:08
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Военные преступления, Дзен, Республика Сербская


Боснийские сербы отметили годовщину жестокой расправы исламистов над мирными сербскими жителями села Ледичи 1992 года во время распада Югославии, когда сепаратистов поддерживали силы НАТО.

В ходе резни в Ледичах исламисты убили 24 человек. В 2001 году их останки были эксгумированы, оказалось, что у многих черепа были отделены от тел, погибшие были убиты либо холодным оружием, либо повешены или задушены. Самой старшей жертве – Иконии Васич, было 92 года, самому младшему – Милуну Тешановичу, всего 18 месяцев, перед смертью изуверы сломали ему ноги и руки.

Боснийские сербы отметили годовщину жестокой расправы исламистов над мирными сербскими жителями села Ледичи 1992...

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Впоследствии участники этой резни были оправданы судом установленного НАТОвцами прозападного режима Боснии и Герцеговины.

«Это был сознательный и спланированный акт этнической чистки с целью стереть все следы сербского присутствия в этом районе. Вся сербская деревня была полностью уничтожена благодаря зверствам мусульманских преступников», – подчеркнул лидер боснийских сербов Милорад Додик.

Он назвал ситуацию вокруг Ледичей показательной.

«Годами боснийская судебная система внушала нам, что жизни сербов ничего не стоят, и что их палачи не понесут никакого наказания. Это не правосудие, а издевательство над жертвами и закрепление несправедливости».

Погибший в тюрьме Гааги последний президент Югославии Слободан Милошевич говорил в обращении к русским:

«Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей Украины и Белоруссии на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают тоже самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад – цепная бешеная собака вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!».

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