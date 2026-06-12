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Запад в политике удушения России делает ставку не только на установление недружественных режимов в бывших советских республиках, но и на демографию внутри самой РФ.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве сказал завкафедрой мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Писали же они [на Западе] – а чего мы с Россией бодаемся, они и так, и так вымрут… проблему. И сжатие геополитического пространства, конфронтацию нашего геополитического пространства никто не отменял. Выборы в Армении это показывают», – сказал выступающий.

Ему возразил политолог Алексей Мухин – антироссийские режимы не могут победить в условиях честных выборов, а только благодаря махинациям и репрессиям, и население это видит.