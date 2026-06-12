«Грязная победа ещё выйдет Пашиняну боком» – политолог
Запад в политике удушения России делает ставку не только на установление недружественных режимов в бывших советских республиках, но и на демографию внутри самой РФ.
Об этом в ходе «круглого стола» в Москве сказал завкафедрой мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Писали же они [на Западе] – а чего мы с Россией бодаемся, они и так, и так вымрут… проблему. И сжатие геополитического пространства, конфронтацию нашего геополитического пространства никто не отменял. Выборы в Армении это показывают», – сказал выступающий.
Ему возразил политолог Алексей Мухин – антироссийские режимы не могут победить в условиях честных выборов, а только благодаря махинациям и репрессиям, и население это видит.
«Я не согласен с тем, что сжимается тревожно кольцо добрых людей вокруг России. Мне кажется, процесс идёт обратный как раз. И ситуация в Армении показала, что даже при наличии административного ресурса и полной свободы в организации нарушений избирательного процесса, всё равно победить убедительно не представляется возможным.
И это весьма интересный симптом политологический, который будет оказывать влияние на Пашиняна и вообще на всю конфигурацию Евразийского экономического сообщества», – сказал Мухин.
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