Пашинян сохранил власть в Армении. Объявит ли Россия специальную экономическую операцию?

ЦИК Армении заявил о победе партии Никола Пашиняна по итогам парламентских «выборов», состоявшихся в воскресенье. Противники заявляют о фальсификациях, сам Пашинян обещает продолжение курса на вступление в Евросоюз, ведущий гибридную войну против России.

В час ночи, когда еще было подсчитано всего 10% голосов избирателей, Пашинян поспешил созвать пресс-конференцию и заявить о своей «победе» и желании сформировать однопартийное правительство, так как на тот момент его партия имела 56%. Но по мере дальнейшего подсчета бюллетеней уровень поддержки «Гражданского договора» стал меньше 50%.

Так ещё до официального оглашения данных ЦИК, Пашинян застолбил за собой первенство, а заодно созвонился с президентом Франции Макроном и премьером Грузии Кобахидзе, отрапортовав о сохранении власти. Это не случайно, так как Париж оказывал прямую помощь через свои спецслужбы Еревану, а Тбилиси теперь решил вновь развернуться на Запад и фактически стремится залезть в армянскую лодку.

Видно, что правящая клика стремилась поскорее представить ситуацию как свой триумф, обезоружив парализованную в результате репрессий оппозицию.

Кстати ЦИК чрезвычайно медленно подсчитывал бюллетени на некоторых участках, иногда останавливаясь, что говорит: данные согласовывались с правительством.

В итоге к 9-ти часам утра по местному времени оглашено, что правящая партия «Гражданский договор» лидирует, но не получает абсолютного большинства:

Партия «Гражданский договор» – 49,81%

Блок «Сильная Армения» – 23,29%

Блок «Армения» – 9,94%

Партия «Процветающая Армения» – 4%.

И дальше как по нотам: Пашинян выступает в парламенте формально по исполнению бюджета, но подтверждает, что его партия составит большинство и сформирует новый кабинет в ближайшие месяцы, а спикер Ален Симонян на вопрос журналистов заверяет, что во главе правительства останется тот же премьер.

Естественно, что достижения такого результата использовался административный ресурс и была задействована мощная пропагандистско-репрессивная машина, когда соперники объявлялись «коррупционерами», «олигархами» и «марионетками Кремля». Технологии повторяли украинский/молдавский опыт – «евроинтеграция» всегда происходит по одним лекалам.

Репрессии в отношении оппозиции и Церкви, безусловно, продолжатся после выборов. Только за месяц перед голосованием, по словам Самвела Карапетяна, оказались за решёткой 75 его соратников по штабу, а 700 активистов «Сильной Армении» задерживались полицией. Аналогичному давлению подверглись и деятели другого оппозиционного блока «Армения».

Даже МВД вынуждено было представить данные о 619 сигналах нарушений во время выборов, среди которых львиную долю составляют попытки двойного голосования. Оппозиция также ночью отмечала факты «каруселей» и привлечения военных в последний час выборов, когда многим армянам, приехавшим из-за РФ и не имеющим прописки, отказывали в голосовании.

Если сейчас не будет массовых протестов и кампании неповиновения, нынешнюю оппозицию и патриотических священников ждёт незавидная судьба. Не случайно, на первой же конференции Пашинян объявил о продолжении курса на сближение с ЕС и обрушился на оппозиционных лидеров.

Естественно, что эти выборы сейчас в руках Пашиняна и Запада станут инструментом и по окончательному подрыву позиций России не только в Армении, но и в Закавказье и в Средней Азии, так как Ереван выполняет роль локомотива дезинтеграции на постсоветском пространстве. Кстати, первым с «победой» еще до оглашения данных ЦИК Никола поздравил именно Касым-Жомарт Токаев.

Политолог Марат Баширов предлагает:

«Не признавать результаты выборов. Ввести экономическую блокаду Армении. Лучше СЭО (Специальная Экономическая Операция), чем новая СВО. Дать возможность переехать в Россию гражданам Армении, не согласным с режимом и предоставить им вид на жительство, но только с обязательством прожить и проработать пять лет на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке по контрактам. Не играть в нашу обычную дипломатию. Чтобы спасти, надо лечить, а не уговаривать. Сказать самим себе открыто: страна Армения – нам не дитя СССР, которое мы должны растить и кормить. У нас – свои интересы национальные».

Но и в такой сценарий, и в действенные протесты оппозиции – верится с трудом.