Израильский эксперт о Стуббе: «Чухонец думает, что Путин пощадит Финляндию, как Сталин»

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Риторика руководства новоявленного члена НАТО Финляндии звучит так, как будто финны совсем забыли историю.

Об этом на канале «Поглед» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал слова президента Финляндии Стубба о том, что ЕС должен расшириться до 40 государств.

«Количество не переходит в качество. Я хочу пояснить этому товарищу: Сталина уже нет, и не будет больше с Финляндией такого отношения, какое было. Финляндия рискует очень многим. Сталин пощадил нынешнее руководство, если придётся, Путин не пощадит Финляндию никак, как ни одно другое государство. Выражение «Гитлеры приходят и уходят, а Германия остаётся» – это Сталина выражение. Сегодняшняя Россия может этого не говорить», – отметил он.