Израильский эксперт о Стуббе: «Чухонец думает, что Путин пощадит Финляндию, как Сталин»
Риторика руководства новоявленного члена НАТО Финляндии звучит так, как будто финны совсем забыли историю.
Об этом на канале «Поглед» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он прокомментировал слова президента Финляндии Стубба о том, что ЕС должен расшириться до 40 государств.
«Количество не переходит в качество. Я хочу пояснить этому товарищу: Сталина уже нет, и не будет больше с Финляндией такого отношения, какое было. Финляндия рискует очень многим.
Сталин пощадил нынешнее руководство, если придётся, Путин не пощадит Финляндию никак, как ни одно другое государство. Выражение «Гитлеры приходят и уходят, а Германия остаётся» – это Сталина выражение. Сегодняшняя Россия может этого не говорить», – отметил он.
«Что сказал Путин в ответ на письмо Зеленского? «Работайте, братья». Он повторил слова перед смертью солдата российской армии, когда чеченцы требовали от него попросить его однополчан сдаваться.
Путин сказал – а мы работаем, так же, как и в той войне. Он ещё не сказал – «мы их будем убивать даже в сортире». Пусть этот потомок финнов, чухонец подумает над тем, что он сказал», – порекомендовал Кедми.
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