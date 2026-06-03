Кедми рассказал, что сделал бы с Макроном на месте Путина

Анатолий Лапин.  
03.06.2026 12:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Франция


России следовало озвучить ультиматум Франции в ответ на очередной захват танкера «теневого флота».

Об этом в эфире видеоблога «Геополитбюро» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Я бы дал ответ французскому военному флоту. Потому что без Прибалтики Запад обойдётся, а вот французский военный флот за вторую наглость, которую он сделал, должен получить ответ, серьёзный ответ.

Есть много вариантов, какой ответ может получить Франция. Начиная от ультиматума Франции освободить и кончая подавлением этого военного корабля, которое совершило нападение.

Он был послан и работал по российским интересам, и французы атаковали это судно не потому, что там был какой-то флаг, а потому что этот корабль действует в интересах России.

И более серьёзный разговор с Францией. Они в последнее время обнаглели больше, чем надо. Ну, их же никто не останавливает. Вот я бы, я бы позвонил товарищу Макрону и сказал бы ему: «24 часа – ты освобождаешь корабль, или у меня руки развязаны». И положил бы трубку. Всё.

Никаких разговоров, никаких объяснений, никаких вопросов», – заявил Кедми.

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English version :: Читать на английском Кедми рассказал, что сделал бы с Макроном на месте Путина

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