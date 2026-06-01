«Уверены, что Россия – не Иран». Франция захватила судно с российской нефтью «в знак поддержки Украины»
Франция захватила в международных водах судно с российской нефтью. Об этом в своем микроблоге сообщил французский президент Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вчера утром ВМС Франции поднялись на борт еще одного нефтяного танкера, находящегося под международными санкциями – Tagor, прибывшего из России. Наша решимость непоколебима и абсолютна. Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнеров, включая Соединенное Королевство», – написал глава Франции.
К своему сообщению он прикрепил видео операции. На ролике моно увидеть, как экипированные спецназовцы с вертолетов десантируются на гражданское судно.
Макрон подчеркнул, что захват судна осуществлен как жест поддержки киевского режима.
Из доступной в сети информации известно, что упомянутый танкер ходит под флагом Мадагаскара. Согласно данным портала MarineTraffic, отслеживающего движение судов в реальном времени, последняя доступная точка фиксации танкера – Норвежское море несколько дней назад. Портом назначения указывается Камерун.
В позапрошлом месяце французы захватили в Средиземном море шедший под флагом Мозамбика танкер Deyna с российской нефтью, но уже в апреле арест с судна был снят после уплаты штрафа.
«Расчёт на то, что в результате будут в целом из-за страха владельцев танкеров и моряков, резко расти расценки на перевозки российской нефти…В результате бюджет России уменьшится.
Рассчитывают, что по ВМС они намного больше России, и у России не хватит ВМС сопровождать танкеры. И им помогают ВСУ – они, если им надо, готовы атаковать российские военные корабли.
Европа вообще и Макрон в частности уверены, что Россия в ответ не будет делать большой эскалации…. Уверены они, что Россия не Иран. Они уверены, что Россия будет только защищаться, а не нападать, даже в ответ», – поясняет политолог-иноагент Сергей Марков.
