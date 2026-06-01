«Уверены, что Россия – не Иран». Франция захватила судно с российской нефтью «в знак поддержки Украины»

Франция захватила в международных водах судно с российской нефтью. Об этом в своем микроблоге сообщил французский президент Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера утром ВМС Франции поднялись на борт еще одного нефтяного танкера, находящегося под международными санкциями – Tagor, прибывшего из России. Наша решимость непоколебима и абсолютна. Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнеров, включая Соединенное Королевство», – написал глава Франции.

К своему сообщению он прикрепил видео операции. На ролике моно увидеть, как экипированные спецназовцы с вертолетов десантируются на гражданское судно.



Макрон подчеркнул, что захват судна осуществлен как жест поддержки киевского режима.



Из доступной в сети информации известно, что упомянутый танкер ходит под флагом Мадагаскара. Согласно данным портала MarineTraffic, отслеживающего движение судов в реальном времени, последняя доступная точка фиксации танкера – Норвежское море несколько дней назад. Портом назначения указывается Камерун.

В позапрошлом месяце французы захватили в Средиземном море шедший под флагом Мозамбика танкер Deyna с российской нефтью, но уже в апреле арест с судна был снят после уплаты штрафа.