«Уверены, что Россия – не Иран». Франция захватила судно с российской нефтью «в знак поддержки Украины»

Олег Кравцов.  
01.06.2026 10:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 5
 
Дзен, НАТО, Нефть, Происшествия, Россия, Украина


Франция захватила в международных водах судно с российской нефтью. Об этом в своем микроблоге сообщил французский президент Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера утром ВМС Франции поднялись на борт еще одного нефтяного танкера, находящегося под международными санкциями – Tagor, прибывшего из России. Наша решимость непоколебима и абсолютна. Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнеров, включая Соединенное Королевство», – написал глава Франции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Франция захватила в международных водах судно с российской нефтью. Об этом в своем микроблоге...

К своему сообщению он прикрепил видео операции. На ролике моно увидеть, как экипированные спецназовцы с вертолетов десантируются на гражданское судно.

Макрон подчеркнул, что захват судна осуществлен как жест поддержки киевского режима.

Из доступной в сети информации известно, что упомянутый танкер ходит под флагом Мадагаскара. Согласно данным портала MarineTraffic, отслеживающего движение судов в реальном времени, последняя доступная точка фиксации танкера – Норвежское море несколько дней назад. Портом назначения указывается Камерун.

В позапрошлом месяце французы захватили в Средиземном море шедший под флагом Мозамбика танкер Deyna с российской нефтью, но уже в апреле арест с судна был снят после уплаты штрафа.

«Расчёт на то, что в результате будут в целом из-за страха владельцев танкеров и моряков, резко расти расценки на перевозки российской нефти…В результате бюджет России уменьшится.

Рассчитывают, что по ВМС они намного больше России, и у России не хватит ВМС сопровождать танкеры. И им помогают ВСУ – они, если им надо, готовы атаковать российские военные корабли.

Европа вообще и Макрон в частности уверены, что Россия в ответ не будет делать большой эскалации…. Уверены они, что Россия не Иран. Они уверены, что Россия будет только защищаться, а не нападать, даже в ответ», – поясняет политолог-иноагент Сергей Марков.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском «Уверены, что Россия – не Иран». Франция захватила судно с российской нефтью «в знак поддержки Украины»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить