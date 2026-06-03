Китай рискует, затягивая строительство «Силы Сибири-2»

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Китай ведет себя высокомерно, добиваясь от России скидок на газ, и не подписывая окончательные документы для постройки трубопровода «Сила Сибири-2».

Об этом профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, бывший разведчик Андрей Безруков заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На месте китайцев я бы трижды подумал, зачем они тянут подписание этого договора. Ведь в момент любого обострения начнется танкерная война. И поскольку огромное количество газа попадает в Китай через порты, было бы точно в китайских интересах иметь еще один трубопровод на всякий случай. Я думаю, они не настолько погружены в геополитический расклад. Но я бы посоветовал им это сделать, потому что то, что будет через 10-15 лет, непредсказуемо», – сказал Безруков.

Он прогнозирует, что Китай может столкнуться и с блокадой, и с санкциями.