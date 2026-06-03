Комбат ВСУ: Враг уже на подступах к Славянску, ситуация очень тяжёлая

Вадим Москаленко.  
03.06.2026 13:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


ВСУ на подступах к Славянску приходится очень тяжело, потому что Россия ежедневно обрушивает на позиции до полусотни КАБ.

Об этом в эфире канала «ТСН» заявил командир батальона БПЛА 81 бригады ДШВ ВСУ Александр Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ на подступах к Славянску приходится очень тяжело, потому что Россия ежедневно обрушивает на...

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«Славянское направление трудное, враг пытается обходить наши позиции, инфильтроваться. Очень возросло количество КАБ. Они пытаются наши склады, логистику, сосредоточения личного состава на расстоянии до 25 километров.

Удары были и раньше, но не в таком количестве. А сейчас может быть 40-50 ударов в день. Враг очень сильно взялся за это направление.

Они инфильтруются, и пытаются применять разные виды штурмовых действий: с техникой, с мотоциклами, в плохую погоду», – сказал Денисов.

«Враг уже на подступах к Славянску, ситуация очень тяжёлая. Первое, что нужно сделать – это остановить их наступление. А только потом можно будет говорить о чём-то дальше.

Пока мы не остановим, и теряем по кусочку, точно ни о каком большом контрнаступлении мы не можем говорить», – подытожил комбат.

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English version :: Читать на английском Комбат ВСУ: Враг уже на подступах к Славянску, ситуация очень тяжёлая

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