Комбат ВСУ: Враг уже на подступах к Славянску, ситуация очень тяжёлая
ВСУ на подступах к Славянску приходится очень тяжело, потому что Россия ежедневно обрушивает на позиции до полусотни КАБ.
Об этом в эфире канала «ТСН» заявил командир батальона БПЛА 81 бригады ДШВ ВСУ Александр Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Славянское направление трудное, враг пытается обходить наши позиции, инфильтроваться. Очень возросло количество КАБ. Они пытаются наши склады, логистику, сосредоточения личного состава на расстоянии до 25 километров.
Удары были и раньше, но не в таком количестве. А сейчас может быть 40-50 ударов в день. Враг очень сильно взялся за это направление.
Они инфильтруются, и пытаются применять разные виды штурмовых действий: с техникой, с мотоциклами, в плохую погоду», – сказал Денисов.
«Враг уже на подступах к Славянску, ситуация очень тяжёлая. Первое, что нужно сделать – это остановить их наступление. А только потом можно будет говорить о чём-то дальше.
Пока мы не остановим, и теряем по кусочку, точно ни о каком большом контрнаступлении мы не можем говорить», – подытожил комбат.
English version :: Читать на английском Комбат ВСУ: Враг уже на подступах к Славянску, ситуация очень тяжёлая
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: