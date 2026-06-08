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Два миллиона украинских беженцев своим хамским поведением ежедневно разочаровывают поляков.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша не хочет предоставлять украинским футбольным клубам, которые будут выступать в европейских кубках, свои стадионы для проведения футбольных матчей», – попросил прокомментировать ведущий.

«Будут проводить в Молдове, хотя там стадионы так себе. Но справедливости ради надо отметить, что не только наглая дипломатия адептов трускавецкой школы политики внесла свою лепту, но и сами наши. Ведь там 2 миллиона украинцев, они влияют на формирование отношения на бытовом уровне. То существо, которое выловило сома озера Балатон под Варшавой, который считался достопримечательностью этого озера. Гигантский сом. Польский суд без колебаний депортировал с запретом въезда в «шенген» на 5 лет. Вот такие вещи, они формируют отношение», – сказал Золотарев.