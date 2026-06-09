«Москва – главная угроза Европе!» – премьер Дании призвала вооружать Украину против РФ

Вадим Москаленко.  
09.06.2026 19:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дания, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Европа должна продолжать пичкать Киев оружием и деньгами в целях самообороны.

Об этом на пресс-конференции в Таллине заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа должна продолжать пичкать Киев оружием и деньгами в целях самообороны. Об этом на...

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«Россия проверяет нас, нашу способность отвечать и защищаться. Они используют ложные нарративы и дезинформацию, чтобы создать страх и разделить нас. они угрожают применять силу против балтийских стран, против НАТО. Заявляют, что может быть необходимо защитить русских за рубежом военным путем. Мы должны воспринимать эту реальность без иллюзий.

Мы, как европейцы, должны перевооружаться. Нам нужны новые возможности, нам нужны инновации сейчас, потому что инновации решают исход на поле боя. Мы видим это на Украине каждый день», – вещала она.

«Украине нужна Европа, и так же важно, что Европа сейчас нуждается в Украине. Европа не может перевооружиться эффективно без Украины. И наша поддержка Украине – это не благотворительность, это самооборона», – воинствовала Фредериксен.

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