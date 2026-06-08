НАТО уже ведет настоящую войну с Россией и убивает её граждан – военный эксперт

НАТО не просто готовится, а уже готово к войне с Россией. Более того, солдаты и оружие Альянса напрямую участвуют в конфликте, убивая как российских военных, так и мирных граждан.

Об этом в эфире видеоблога «Репортеры» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«НАТОвские части тренируются на украинском фронте, их наводчики, их оружие, их новые разработки. Мы можем дождаться того, что просто они будут ещё более готовы, они себе доизобретут гиперзвук, они доведут испытания лазеров до чего-то. Мы же бесконечно говорим, у нас это есть, у них этого нет. Но не надо считать, что они в статике, они не глупее нас в этом отношении, просто где-то отстают, где-то опережают, если брать искусственный интеллект. Поэтому, на мой взгляд, они к конфликту не просто готовы, они его ведут – и совершенно не скрывают от своих граждан. Это мы постоянно говорим, что конфликта нет…», – отметил он.

«И с этой точки зрения мы можем только дождаться ухудшения ситуации с конфликтом. Гибнут наши граждане. Гибнут от американских, от европейских беспилотников, гибнут от их снарядов, от их солдат, от их ноу-хау, потому что, в конечном счёте, все эти снаряды и все эти беспилотники направляют операторы НАТО. Я много раз доказывал, что невозможно осуществить пуск, да и президент признал, если только не обладаете доступом к системе Starlink. У украинцев нет открытого доступа, у них есть только до низовых координат. А вот общее планирование операций через систему Starlink, искусственным интеллектом, ведётся только на уровне штабов», – заключил Артамонов.

Ранее Артамонов заявлял, что для того, чтобы остудить европейцев, России нужно организовать налет «неизвестных» дронов на эти страны.