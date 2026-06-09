Мы снова в предвоенном состоянии с Европой, повторяется 39-й – историк

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Россия и Европа снова находятся в предвоенном состоянии, как это уже было в 1939-м году. Нужна большая война исключительно США, которые уже неоднократно поднимали на конфликтах свой ВВП.

Об этом на канале «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы оказались в точке, можно назвать это 39-й год или 41-й, – мы оказались в точке предвоенной, хотя война уже идет де-факто, но прямое столкновение с Европой весьма вероятно, и эта вероятность все более возрастает. В отношении США – конечно, они никуда не уйдут из конфликта. Меняется просто тактика. Достаточно обратиться и к стратегии национальной безопасности США, и к военной стратегии американской – там все прочитывается. Они хотят того же, на чем они поднялись в 20-м веке. Они поднялись в 20-м веке дважды на мировых войнах», – заявил Багдасарян.

С ним согласился журналист Вадим Авва, по мнению которого о скором переходе к полномасштабной войне дважды за последнее время намекал президент России Владимир Путин, заявивший о том, что СВО близится к концу:

«У каждого своя трактовка слов Владимира Владимировича. Я предложу свое видение – завершится специальная военная операция, и начнется большая европейская война. Европа готовится американцами к войне с момента развала СССР. Там было несколько политических развилок: до 2004-го года, когда в НАТО вступило совсем уже наше приграничье… Поэтому, да, мы стоим на пороге большой войны».

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