Финские СМИ начали травлю своих коллег, которые решились освещать Петербуржский международный экономический форум.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военкор из Финляндии Кости Хейсканен.

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«Началась травля финнов, которые ездили на Петербуржский экономический форум… «Helsingin Sanomat» и другие западные СМИ написали все эти жуткие сказки, как будто под копирку», – сказал он, уточнив, что пасквили тиражирует и финская гостелерадиокомпания Yle.

Военкор уточнил, что «с 2022 года много украинцев пристроила в Союз журналистов Финляндии».

«Естественно, им надо поливать всё грязью », – сказал Хейсканен.

Он привёл примеры травли:

«Яури Варвикко, который через Эстонию проехал в Петербург по приглашению правительства России, его сейчас начали травить, что Общество дружбы соседей якобы получало государственные субсидии и дружит с послом Кузнецовым. Ну и что, что дружит, они организуют чаепития, песни поют…

Это показывает, до какой низости и подлости доходит. Ну, съездили к соседям, написали несколько статей, – что как жаль, что Финляндия профукала всё.

Немцы приезжают, итальянцы, французы. А финны не понимают, какую нишу потеряли. Варвикко рассказал, что Санкт-Петербург не загнулся, многие инвесторы едут в Россию, а финская журналистика всё врёт», – негодует военкор.