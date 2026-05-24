НАТО отработало массовые ракетно-дроновые удары по России из лондонской подземки

На заброшенной платформе лондонской станции метро Чаринг-Кросс прошли командно-штабные учения по отработке действий против России. Около 500 военных из Британии США и других членов НАТО приняли участие в подземной тренировке.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», легендой учений под названием Arcade Strike стало «нападение России на Эстонию».

Подземный штаб был организован для того, чтобы избежать его уничтожения российскими баллистическими ракетами.

Об этом в эфире видеоблога The Telegraph заявил командующий Союзным корпусом быстрого реагирования НАТО, британский генерал Майк Элвисс.

«То, что мы находимся здесь, в Лондонском метро, на самом деле свидетельствует о том, что мы отходим от привычного расположения штабов, где вы привыкли видеть палатки, карты и картографические столы. В пользу того, что мы видели на войне на Украине, чтобы выжить, нужно либо не находиться на передовой, либо быть защищённым. И мы переходим к цифровой системе управления, в которой решения всё чаще принимаются с помощью искусственного интеллекта, что позволяет нам действовать быстрее и эффективнее на дальних дистанциях… Генерал не будет сидеть на коне и смотреть в подзорную трубу на разворачивающееся перед ним сражение. Мы хотим показать, что усвоили урок – для защиты от баллистических ракет нужно находиться под землёй, нужно рассредоточиться, перемещение должно быть хорошо продуманным и скрытым в электромагнитном спектре», – заявил Элвисс.

НАТО напрямую отработало координацию действий войск из заглубленных штабов, что может свидетельствовать о подготовке к серьезному удару по России и Белоруссии, отмечает военно-аналитический телеграм-канал «Два Майора»:

«В целом сценарий можно расценивать и как наступательный – если учитывать, что дроны уже летают на тысячи километров в глубину России, такие заглубленные командные пункты НАТО могут быть развёрнуты вдоль всей границы России и Белоруссии – и использованы для координации внезапного массированного обезоруживающего удара десятками или сотнями тысяч дронов и ракет единоразово».

