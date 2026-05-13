Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лондон является главным зачинщиком продолжающейся антироссийской войны.

Об этом на канале «Евразия24» заявил преподаватель кафедры политической теории МГИМО политолог Олег Яновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Британцы превзошли любые ожидания более-менее адекватного англоведа с точки зрения их готовности вовлекаться в конфликт и рисковать, брать на себя потенциальные последствия возможного проигрыша. По сути, они поставили всё на разворачивающийся конфликт. И он уже не столько прокси-конфликт Запада против России на Украине, как уже непосредственно конфликт против России», – сказал Яновский.