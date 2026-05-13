Британия поставила буквально всё на войну с Россией
Лондон является главным зачинщиком продолжающейся антироссийской войны.
Об этом на канале «Евразия24» заявил преподаватель кафедры политической теории МГИМО политолог Олег Яновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Британцы превзошли любые ожидания более-менее адекватного англоведа с точки зрения их готовности вовлекаться в конфликт и рисковать, брать на себя потенциальные последствия возможного проигрыша.
По сути, они поставили всё на разворачивающийся конфликт. И он уже не столько прокси-конфликт Запада против России на Украине, как уже непосредственно конфликт против России», – сказал Яновский.
«С одной стороны, это конфликт непосредственно против России. С другой стороны, это борьба за удержание каких-то позиций или возобновление собственных позиций в том миропорядке, который должен прийти на смену существующему.
И у них неоднократно и в стратегических документах, и в заявлениях ключевых лиц, действительно принимающих решения, обозначено, что ключевая стратегическая задача Британии – это сидеть за столом переговоров будущего миропорядка и формировать правила игры, по которым этот миропорядок будет существовать.
Сейчас их можно оценивать как основных зачинщиков и основное топливо войны. Это наиболее заинтересованная сторона», – добавил он.
