«Очень удивитесь»: депутат Рады рассказал о закрытой социологии по Зеленскому
Действительные рейтинги поддержки диктатора Зеленского на Украине гораздо ниже тех, что рисует официальная социология.
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Ведущий обратил внимание, что соцслужба КМИС на днях зафиксировала якобы 61% поддержки Зеленского, назвав это «лучшим показателем среди всех политиков и общественных деятелей».
Береза назвал это «примитивной манипуляцией», указав, что у экс-главкома ВСУ, ныне посла в Лондоне Валерия Залужного, согласно этим же данным, 73%.
«КМИС умышленно поставил его, чтобы потешить президенту, в специальную графу для военно-политическх рейтингов. При этом Залужный два года уже дипломат, то есть должен быть в специальной категории политиков и общественных деятелей», – заявил Береза.
Костенко же сообщил, что ему известно о проведении Банковой закрытых исследований.
«Увидевши реальные рейтинги, которые делаются в офисе президента, мы были бы очень удивлены. Они их только у себя выкладывают. Я их иногда видел, но они позволяют их посмотреть на своем компьютере или телефоне», – рассказал Костенко.
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