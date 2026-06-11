Один из главных врагов России уходит в отставку

Олег Кравцов.  
11.06.2026 15:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 341
 
Великобритания, Дзен, Политика, Сожрите друг друга, Сюжет дня


Министр обороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку из-за несогласия с оборонной политикой действующего правительства. В своем микроблоге он опубликовал письмо на имя премьера Кира Стармера, в котором говорится, что это решение принимает «с глубоким сожалением и большой неохотой». Причиной министр называет нежелание увеличивать расходы на военные нужды.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В письме он пишет, что гордится оказанием помощи киевскому режиму в войне с Россией, повышением роли Британии в НАТО, но жалуется, что финансовое соглашение по Плану инвестиций в оборону, которое он получил на этой неделе, «значительно отстает от того, что необходимо для обороны и страны в это опасное время».

Министр обороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку из-за несогласия с оборонной политикой действующего...

«После того, как я объяснил вам, что не смогу принять соглашение о реструктуризации долга, которое не обеспечит нашим вооруженным силам необходимые ресурсы, у меня не осталось иного выбора, кроме как подать в отставку с поста министра обороны… Вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты в период растущих угроз», — заявил Хили.

Напомним, что в Британии нарастают кризисные явления в экономике, а страна испытывает трудности с финансированием ряда государственных программ, в результате чего рейтинг действующего премьера упал до минимальных значений.

По данным ВВС, британское министерство обороны запросило дополнительные 28 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет.

Теневой канцлер от лидирующей в опросах оппозиционной партии Reform UK Роберт Дженрик  доволен отставкой и похвалил Хили.

«У этого правительства есть все деньги мира на безумные планы Эда Миллибанда, иностранную помощь и льготы для иностранцев. Но ничего для наших вооруженных сил. Молодец Хили. Позор им. Ривз и Стармер тоже должны уйти. А вместе с ними и это жалкое лейбористское правительство», – написал Дженрик.

Ранее Хили жаловался, что Россия заглушила сигнал британского военного самолета с ним на борту. 

Кроме того, он угрожал, что по всей Украине будут военные базы НАТО. 

Метки:

English version :: Читать на английском Один из главных врагов России уходит в отставку

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить