Россия заглушила сигнал британского военного самолета с министром обороны Соединенного королевства Джоном Хили на борту, сообщила радиостанция ВВС.

«В начале этой недели сигнал британского истребителя ВВС, на борту которого находился министр обороны Великобритании, был заглушен во время полета вблизи российской границы», – говорится в материале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент произошел с самолетом, который вылетел из Эстонии, где Хили посещал британский контингент, размещенный в этой стране и принимавший участие в учениях неподалеку от российской границы.

«Считается, что за атакой стоит Россия, из-за чего пилотам пришлось использовать другую навигационную систему, поскольку GPS самолета был отключен во время трехчасового полета», – пишет медиа.

В январе Хили рассказал таблоиду Sun, что якобы чуть не попал под удар российской ракеты «Орешник» во время поездки на поезде на Украину мимо Львова в Киев.