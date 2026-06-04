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Правительства стран Закавказья и Средней Азии до сих пор не добились закрытия «исследовательских» программ двойного назначения, которое проводит министерство войны США на территории бывших советских республик.

Речь идёт о тайной многолетней деятельности военных биологов стран НАТО.

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Накануне этой теме была посвящена конференция Международной Коалиции по запрещению разработок и распространения биологического оружия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поводом послужили недавние откровения главы американской нацразведки Тулси Габбарт. Все проекты по разработке биологического оружия были просто перевезены из Украины после начала СВО и продолжают реализовываться.

В первую очередь, речь об Армении и Казахстане. Там по-прежнему возможны преднамеренные «утечки» с объектов, построенных и действующих на деньги Пентагона.

При этом сотрудница лабораторной медицинской службы из Казахстана в своём выступлении подтвердила: в 2015-м году военные биологи из Бундесвера (ФРГ) в лаборатории BSL-3 в Алма-Ате для неких своих целей изучали генотип энцефалитных клещей и патогенов, ими переносимых.

Американское лобби настолько сильно проникло в систему здравоохранения, что имеет влияние на формирование нормативно-правовой базы под видом «реформ», необходимых Вашингтону в этой сфере.

Так, Алмаз Шарман, гражданин США, был фактическим разработчиком Кодекса законов о здоровье, содействовал ликвидации лабораторной медицинской службы.

Не случайно в РК была введена медицинская страховая система, скопированная у США, а американское лобби задействовано в закупке лекарственных препаратов, лечебные свойства которых под большим вопросом.

Всё это вкупе с деградацией и оптимизацией ветеринарной службы, системы СЭС, лабораторной медицинской службы делает Казахстан беззащитным перед угрозами сознательного распространения модифицированных патогенов.

Похожая картина хозяйничанья американцев сложилась и в Грузии. Так, по словам медика и деятеля объединения «Антилаб-Грузия» Тинатин Гоцадзе, исследованиями двойного назначения по программам Пентагона занимался не только печально знаменитый Центр Лугара, но и частные коммерческие компании. Они не только собирали образцы, но и проводили закрытые испытания.

Факт привлечения американцами частных и государственных НИИ подтвердила и болгарская журналистка Ася Зуан. Она обратила внимание на преследование общественных деятелей и журналистов, которые пытаются пролить свет на работу военных биологов стран НАТО в Закавказье и в Восточной Европе.



Таким образом, сохраняется угроза преднамеренной «утечки» патогенов на постсоветском пространстве, замаскированных под местные природные заболевания.

Более того, на юге Казахстана на границе с Киргизией достраивается на деньги Пентагона лаборатория BSL-4 – наивысшей степени биологической опасности с подземным хранилищем возбудителей наиболее опасных заболеваний со всего мира, против которых нет действенных методов защиты. Как, например, той же Эболы, поразившей целый ряд стран Африки.