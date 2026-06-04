Опасная игра министерства войны США в зоне интересов Москвы
Правительства стран Закавказья и Средней Азии до сих пор не добились закрытия «исследовательских» программ двойного назначения, которое проводит министерство войны США на территории бывших советских республик.
Речь идёт о тайной многолетней деятельности военных биологов стран НАТО. Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
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Накануне этой теме была посвящена конференция Международной Коалиции по запрещению разработок и распространения биологического оружия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Поводом послужили недавние откровения главы американской нацразведки Тулси Габбарт. Все проекты по разработке биологического оружия были просто перевезены из Украины после начала СВО и продолжают реализовываться.
В первую очередь, речь об Армении и Казахстане. Там по-прежнему возможны преднамеренные «утечки» с объектов, построенных и действующих на деньги Пентагона.
При этом сотрудница лабораторной медицинской службы из Казахстана в своём выступлении подтвердила: в 2015-м году военные биологи из Бундесвера (ФРГ) в лаборатории BSL-3 в Алма-Ате для неких своих целей изучали генотип энцефалитных клещей и патогенов, ими переносимых.
Американское лобби настолько сильно проникло в систему здравоохранения, что имеет влияние на формирование нормативно-правовой базы под видом «реформ», необходимых Вашингтону в этой сфере.
Так, Алмаз Шарман, гражданин США, был фактическим разработчиком Кодекса законов о здоровье, содействовал ликвидации лабораторной медицинской службы.
Не случайно в РК была введена медицинская страховая система, скопированная у США, а американское лобби задействовано в закупке лекарственных препаратов, лечебные свойства которых под большим вопросом.
Всё это вкупе с деградацией и оптимизацией ветеринарной службы, системы СЭС, лабораторной медицинской службы делает Казахстан беззащитным перед угрозами сознательного распространения модифицированных патогенов.
Похожая картина хозяйничанья американцев сложилась и в Грузии. Так, по словам медика и деятеля объединения «Антилаб-Грузия» Тинатин Гоцадзе, исследованиями двойного назначения по программам Пентагона занимался не только печально знаменитый Центр Лугара, но и частные коммерческие компании. Они не только собирали образцы, но и проводили закрытые испытания.
Факт привлечения американцами частных и государственных НИИ подтвердила и болгарская журналистка Ася Зуан. Она обратила внимание на преследование общественных деятелей и журналистов, которые пытаются пролить свет на работу военных биологов стран НАТО в Закавказье и в Восточной Европе.
Таким образом, сохраняется угроза преднамеренной «утечки» патогенов на постсоветском пространстве, замаскированных под местные природные заболевания.
Более того, на юге Казахстана на границе с Киргизией достраивается на деньги Пентагона лаборатория BSL-4 – наивысшей степени биологической опасности с подземным хранилищем возбудителей наиболее опасных заболеваний со всего мира, против которых нет действенных методов защиты. Как, например, той же Эболы, поразившей целый ряд стран Африки.
Участники конференции приняли заявление, призвав руководства Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Монголии немедленно свернуть все программы исследований с Пентагоном, допустить на объекты экспертов и раскрыть всю информацию о проведённых работах.
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