Вслед за Украиной необходимо очистить от смертоносных биолабораторий всё постсоветское пространство

Глава нацразведки США Тулси Габбарт неожиданно призналась, что на Украине проводились исследования двойного назначения в биолабораториях Пентагона и поэтому поводу будет проведено расследование. Это заявление подтвердило все наши утверждения и публикации о подготовке янки к ведению наступательной биологической войны против России.

Ясно, что этот демарш связан напрямую с начавшейся предвыборной кампанией в Конгресс и имеет целью показать неприглядную роль именно администрации Байдена и ключевых деятелей Демократической партии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Они, по словам Габбарт, «лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и обеспечиваемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать истину».

Тем более уже известно, что сын предыдущего американского президента Хантер Байден оказывал услуги крупнейшей медицинской корпорации Metabiota в получении выгоднейших контрактов через военную компанию Black & Veatch Пентагона по проектам исследований и модернизации смертоносного потенциала наиболее опасных патогенов в биолабораториях на территории Украины.

Фактически там шла активная разработка биологического оружия и велись полигонные испытания на населении и военнослужащих ВСУ, а фармацевтические гиганты при поддержке Байдена и К загребали на этом миллиарды, в том числе апробируя методики лечения и разработки новых медикаментов. И сейчас этот козырь в администрации Трампа решили разыграть в решающей схватке, дискредитировав противников и выставив себя «миротворцами» и апологетами правды.

Но в этой истории важен сам факт признания того, что такая деятельность велась и была приостановлена на Украине только в результате начала СВО. При этом сама угроза применения этих новых разработок, закамуфлированных под природные возбудители, сохраняется, как и продолжаются активно исследования двойного назначения по тем же самым программам.

Только оборудование оттуда было вывезено вместе со специалистами в другие страны Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, а также в Армению и Казахстан. Армянские власти вообще не отреагировали на публикации и заявления о появлении украинских сотрудников на объектах, работающих по программам агентства DTRA, а в РК «новое оборудование» было поставлено британскими фирмами якобы для проведения «модернизации» лабораторий.

Поэтому простого признания разработки и испытаний биологического оружия на Украине явно недостаточно, так как это уже было доказано службой РХБЗ ВС РФ. Необходимо немедленно вскрыть полностью этот гнойник на постсоветском пространстве, закрыв все проекты исследований Пентагона и военных ведомств ФРГ и Великобритании в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Монголии, обнародовав всю информацию об их многолетней деятельности.

Тем более, что на юге Казахстана на границе с Киргизией уже достроен американскими компаниями подрядчиками самый грандиозных объект высшей степени опасности – BSL-4, с лабораторией и подземным хранилищем наиболее опасных патогенов со всего мира, против которых нет никаких средств противодействия и защиты. Фактически – это бомба для массового заражения Ферганской долины и дестабилизации всей Средней Азии.

И этот заряд могут запустить через «утечку» в ситуации, когда война против Ирана зашла в тупик, а США проигрывают в глобальной гонке Китаю. Подрыв региона через гуманитарную катастрофу создавал бы зону хаоса на рубежах России, КНР и Ирана и привёл к разрушению геостратегических мостов между ними.

На это играет и присоединение Казахстана к «соглашениям Авраама», что даёт возможность уже Израилю запустить «утечку», а через ратификацию соглашения с Анкарой о предоставлении ВС Турции права использовать наземное и воздушное пространство РК для транспортировки войск, техники и оборудования, также могут быть доставлены любые виды вооружений и патогенов.

А соответственно это требует очищения от военно-биологических объектов США не только Украины, но и республик Закавказья и Средней Азии.