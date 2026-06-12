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Экономика Германии стремительно падает, каждый час закрывается по несколько компаний, а правительство Мерца при этом продолжает поддерживать войну на Украине, которую нужно прекращать.

Об этом, выступая в Бундестаге, заявила сопредседатель «АдГ» Алиса Вайдель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рынок труда опрокидывается. Немецкая экономика потеряла полмиллиона рабочих мест в первом квартале по сравнению с прошлым годом. Каждые 20 минут одна компания становится жертвой банкротства. Промышленные заказы падают вдвое быстрее, чем ожидалось. Высокие налоги и затраты на электроэнергию, бюрократия и плановая экономика душат железные дороги – основу нашей экономики, в то время как государственный аппарат продолжает расти. Исход промышленности за границу граничит с массовым бегством. Люди уходят с предприятий и рабочих мест. За первый год вашего пребывания у власти эмигрировало как никогда много граждан Германии. Уезжают молодые, высокообразованные люди, потому что они больше не видят будущего в своей стране», – заявила Вайдель.

На фоне отерь ФРГ продолжает тратить колоссальные суммы на Украину, поддерживая войну и втягиваясь в нее сама:

«Неудачный энергетический переход уже поглотил 500 млрд и будет стоить нам в 10 раз больше, чем пять триллионов. Вы умышленно и преднамеренно разрушили энергетическую инфраструктуру ФРГ. Миллиарды и миллиарды вы направляете на Украину и тем самым финансируете продолжение войны, которая давно должна была закончиться. Вы не требуете от Киева ответственности за подрыв трубопровода «Северный поток». Разрушена жизненно важная инфраструктура для нашей экономики и нанесён огромный ущерб. Вместо этого они бессмысленно стремятся к конфронтации с Россией – ядерной державой, чтобы отвлечься от собственных неудач. Вы всё время говорите только о войне, хотите поддержать эту войну и втянуть Германию в эту войну».

Кроме того, Вайдель подчеркнула, что Украине не место в Евросоюзе:

«Правда в том, что Украина никогда не должна быть членом Европейского союза и НАТО, и точка».

Ранее Вайдель заявляла, что Германия должна прекратить военную и финансовую поддержку Украины и потребовать от нее компенсации за теракты на «Северном потоке».