«Опьянение кровью». Украина расстреливает Новороссию

Подконтрольная России часть Запорожской области сегодня подверглась серии ударов Украины, сообщил губернатор Евгений Балицукий.

«Противник осуществляет ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, в частности использует беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре Мелитополя. Бьёт по социальным объектам, школам, больницам, по объектам, обеспечивающим Запорожскую область продуктами питания, по объектам электроснабжения », – написал он.

Он сообщил о шести раненых в Мелитополе, а также гибели двух человек, находившихся в машине, по которой ударил дрон ВСУ на трассе под Мелитополем.

О многочисленных обстрелах и ранениях мирных жителей сообщил сегодня и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Донецкая журналистка Евгения Мартынова пишет о крайне тревожной обстановке в ДНР.

«По сути, Украина создаёт удавки у нас и на Большой Земле: каждый день наносит удар ещё более травматичный, чем вчера. И там, и здесь.

Это и деморализация, и шантаж: откажитесь от новых территорий, и мы не будем бить вглубь. (Дайте затянуть удавочку на Донбассе и Крыме – и верёвочка на условной Москве автоматом распустится).

Сначала военный транспорт, потом фуры гражданский, потом пошли автобусы в расход, ну и до хаотичных обстрелов с воздуха по домам тут остаётся минимум времени.

При этом перерезается логистика, подстанции, связь-интернетов и так далее, ну и дело к зачистке. Не буду вдаваться, уже этого касались, и даже не я (если что). Да и Украина это манифестирует сама.