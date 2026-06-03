«Опьянение кровью». Украина расстреливает Новороссию

Михаил Рябов.  
03.06.2026 13:20
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Новороссия, Россия, Сюжет дня, Украина


Подконтрольная России часть Запорожской области сегодня подверглась серии ударов Украины, сообщил губернатор Евгений Балицукий.

«Противник осуществляет ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, в частности использует беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре Мелитополя. Бьёт по социальным объектам, школам, больницам, по объектам, обеспечивающим Запорожскую область продуктами питания, по объектам электроснабжения», – написал он.

Он сообщил о шести раненых в Мелитополе, а также гибели двух человек, находившихся в машине, по которой ударил дрон ВСУ на трассе под Мелитополем.

Подконтрольная России часть Запорожской области сегодня подверглась серии ударов Украины, сообщил губернатор Евгений Балицукий....

О многочисленных обстрелах и ранениях мирных жителей сообщил сегодня и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Донецкая журналистка Евгения Мартынова пишет о крайне тревожной обстановке в ДНР.

«По сути, Украина создаёт удавки у нас и на Большой Земле: каждый день наносит удар ещё более травматичный, чем вчера. И там, и здесь.

Это и деморализация, и шантаж: откажитесь от новых территорий, и мы не будем бить вглубь. (Дайте затянуть удавочку на Донбассе и Крыме – и верёвочка на условной Москве автоматом распустится).

Сначала военный транспорт, потом фуры гражданский, потом пошли автобусы в расход, ну и до хаотичных обстрелов с воздуха по домам тут остаётся минимум времени.

При этом перерезается логистика, подстанции, связь-интернетов и так далее, ну и дело к зачистке. Не буду вдаваться, уже этого касались, и даже не я (если что). Да и Украина это манифестирует сама.

Сейчас «удовольствие» расстрела Донбасса растягивается намеренно и показательно. Это вызывает невероятный прилив эндорфинов украинцев, и прилив донатов (кстати). По-моему, подобного душевного подъема, переходящего в радостное беснование, там не было ещё за всю историю с 2014 года. Это с лихвой перекрывает все мелочи вроде очередного обстрела, мобилизаций, эвакуаций и недовольства властью. Состояние опьянения кровью, как видим, несравнимо ни с чем. И плюс возможность дизморалить новые регионы и опосредованно – всю страну, прививая ощущение обречённости. Положив руку на сердце – за последнюю неделю я не встретила вокруг себя в Донецке ни одного человека, сколько-нибудь настроенного оптимистично», – пишет Мартынова.

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