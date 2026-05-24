Прошедшие удары по Украине почти не затронули центров принятия решений в Киеве.

Об этом в эфире «24 канала» заявил украинский авиационный эксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В результате этих ударов разбили стекло в Министерстве иностранных дел. Вот и всё, что они сделали с центрами принятия решений . По остальным я не вижу такого ущерба. Хотя эта атака была довольно мощной с точки зрения применяемых средств», – сочинял Криволап.

«У нас действительно очень мало средств, способных перехватывать баллистику. 11 из запущенных 30-ти баллистических ракет мы сбили. А 19 ракет куда-то пропали, непонятно куда.

Возможно, это системы РЭБ с песней «Батько наш Бандера», отклоняла удары баллистики. Хотя, были удары и очень близко от американского посольства», – добавил он.