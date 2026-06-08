«Плевать на Анкоридж!» – Зеленский о послании через Абрамовича

Анатолий Лапин.  
08.06.2026 09:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украину не устраивает и она не будет выполнять договоренности о выводе ВСУ из Донбасса, достигнутые Дональдом Трампом и Владимиром Путиным почти год назад на Аляске.

Об этом во время визита в Лондон в интервью британским СМИ заявил диктатор Зеленский, рассказывая о своем общении с побывавшим на Украине олигархом Романом Абрамовичем.

Украину не устраивает и она не будет выполнять договоренности о выводе ВСУ из Донбасса,...

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«Абрамович приезжал в Киев… Я сказал ему о Донбассе это было ключевое сообщение. И я сказал: нет, мы не будем отступать со своей территории, мы не дадим вам одержать победу таким образом, вы её не получите…

Я сказал, что все компромиссы возможны после прекращения огня. Прекращение огня — это самый большой компромисс с нашей стороны.

Когда он получил от меня сообщение, он сказал, что пойдёт прямо к Путину. Я сказал: «Хорошо, я готов встретиться, но не в Москве, не в Беларуси и не в Минске»…

После этого мы получили сообщение о том, что они готовы к встрече только в том случае, если Украина выполнит то, что они решили в Анкоридже. Но то, о чём они говорят, это ужасно, я сказал это во время нашей встречи. Послушайте, при всём уважении, даже при всём уважении к президенту Соединённых Штатов, вы не можете расчленять нашу страну или решать за наш народ», – заявил Зеленский.

Сегодня он проводит переговоры со своими спонсорами – руководством Германии, Великобритании и Франции. Ранее в СМИ появились сведения о плане Зеленского «пересидеть» Трампа.

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English version :: Читать на английском «Плевать на Анкоридж!» – Зеленский о послании через Абрамовича

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