Зеленский задумал пересидеть и Трампа, и Путина – Арестович

Максим Столяров.  
02.05.2026 09:38
  (Мск) , Москва
Диктатор Зеленский уже не скрывает, что ведёт игру против Дональда Трампа на стороне европейских глобалистов.

Об этом в эфире видеоблога журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (признан террористом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский желает пересидеть Трампа и Путина. Это его субъективная стратегическая цель. Он ее поставил, и достигает.

Совершенно сознательно он работает на поражение Трампа на промежуточных выборах, и поражение через два года на президентских выборах.

И в США идет соответствующее расследование на 650 миллионов долларов. Это украденная западная помощь, которой Зеленский и Ермак реинвестировали в борьбу против Трампа. Это только один эпизод. Точнее, это серия эпизодов, одна линия.

Он совершенно конкретно борется с Трампом, опираясь на британскую корону, британское правительство, и на европейских левых центристов, левую бюрократию», – сказал Арестович.

«Второй момент. Он желает пересидеть и Путина тоже. И работает на это. И уж тем более он собирается пересидеть всю политическую оппозицию внутри Украины. Это его план.

Теперь инфантильная часть. Они реально верят, что им народ простит за то, что он не сбежал и так вот отчаянно защищал Украину на международной арене и в борьбе со страшным Путиным. Поэтому они продолжают закупать земельные участки, строить там маленькие хатынки. И верят, что это им останется и будет передано по наследству», – подытожил бывший подельник Зеленского.

