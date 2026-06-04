СВО для России – это война за существование.

Об этом посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью «Sky News», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас это экзистенциальная война. Для нас, а не для стран НАТО. В противном случае мы можем просто потерять свое влияние, свою страну, свою роль в мире. Для нас это экзистенциальная война против стран НАТО, возможно, без участия США. Но изначально США очень активно в этом участвовали…

Так что мы не можем проиграть эту войну. Мы просто обязаны ее выиграть. Поэтому мы продолжаем… Мы должны освободить земли, на которых проживает русское население. Русские там должны жить свободно и в безопасности».