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До «открытого письма Путину» узурпатор Зеленский передавал через олигарха Абрамовича сообщение президенту России примерно того же содержания, но без оскорблений и угроз.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-депутат Верховной рады, бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто считает, что магия своей личной харизмы может всё решить на встрече лидеров? Это слова Зеленского, которые Абрамович передал Путину. По словам Абрамовича, Зеленский считает, что может решить всё магией и харизмой, а другой источник назвал эту стратегию Зеленского «соревнованием капитанов», как в КВН, где Зеленский ни разу не выиграл. Путин на такое вообще не ведётся, но Financial Times забивает ещё один гвоздь в гроб надежд Зеленского, который грезит этими переговорами, вместо того чтобы стабилизировать фронт и усилить удары по России. Эти источники говорят, что Путин на такое не ведётся, и Трампа это тоже не убеждает. Но Зеленский полностью зациклился. Два источника говорят, что сообщение, которое Зеленский передавал через Абрамовича очень было похоже на «открытое письмо Путину», но тон был совсем другой, менее жёсткий, без угроз и всего остального. Но шоумен остаётся шоуменом – поэтому «стадион так стадион», и Зеленский запустил свою любимую игру», – возмущался бандеровец.