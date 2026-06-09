Премьер Эстонии расхвалил Зеленского за «миротворческие» дипстрайки по РФ и хамские письма Путину

Вадим Москаленко.  
09.06.2026 20:26
  (Мск) , Таллин
Просмотров: 1773
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина, Эстония


Россия прямо сейчас не владеет силой для нападения на ЕС и НАТО, но Европе нужно сделать так, чтобы русские даже не думали об этом.

Об этом премьер-министр Эстонии Михал Кристен заявил на пресс-конференции в Таллине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия прямо сейчас не владеет силой для нападения на ЕС и НАТО, но Европе...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«С Россией всегда так – рациональные и вежливые люди пытаются говорить с Россией, думая, что это что-то рациональное, но для русских – когда ты начинаешь говорить, то это слабость. И обычно они во время этих переговоров пытаются достичь чего-нибудь, чего они не достигли на поле боя. И независимо от формата, самое важное в этих переговорах на будущее – это чётко понятный месседж.

И Зеленский очень элегантно это всё сказал в своём письме и в своих публичных выступлениях. Россия должна пойти на условия Украины, потому что сейчас дела у Украины идут лучше, дипстрайки работают на это, давление Европы вместе с Украиной против России. Давайте, чтобы так было и дальше, потому что нельзя представить ситуацию, когда Европа будет давить на Украину, чтобы Украина на что-то согласилась», – вещал эстонец.

«Россия, пока не изменится Путин, и его цели не изменятся, так и будет острой угрозой для НАТО и ЕС. И это признают не только балтийские страны и соседи, но и все. Это значит, единственный способ иметь с этим дело – заставить Путина изменить его цели. Это достигается единством и силой, и инвестициями.

Поэтому, что касается НАТО и ЕС, я думаю, что у них сейчас нет возможности сделать что-либо против НАТО и ЕС, но давайте не дадим им возможности подумать иначе», – воинствовал Кристен.

Читайте также: Укро-дипломат: Нужно было приправить «письмо Путину» тысячью пусков баллистики.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Премьер Эстонии расхвалил Зеленского за «миротворческие» дипстрайки по РФ и хамские письма Путину

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить