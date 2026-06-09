Премьер Эстонии расхвалил Зеленского за «миротворческие» дипстрайки по РФ и хамские письма Путину

Россия прямо сейчас не владеет силой для нападения на ЕС и НАТО, но Европе нужно сделать так, чтобы русские даже не думали об этом.

Об этом премьер-министр Эстонии Михал Кристен заявил на пресс-конференции в Таллине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С Россией всегда так – рациональные и вежливые люди пытаются говорить с Россией, думая, что это что-то рациональное, но для русских – когда ты начинаешь говорить, то это слабость. И обычно они во время этих переговоров пытаются достичь чего-нибудь, чего они не достигли на поле боя. И независимо от формата, самое важное в этих переговорах на будущее – это чётко понятный месседж. И Зеленский очень элегантно это всё сказал в своём письме и в своих публичных выступлениях. Россия должна пойти на условия Украины, потому что сейчас дела у Украины идут лучше, дипстрайки работают на это, давление Европы вместе с Украиной против России. Давайте, чтобы так было и дальше, потому что нельзя представить ситуацию, когда Европа будет давить на Украину, чтобы Украина на что-то согласилась», – вещал эстонец.

«Россия, пока не изменится Путин, и его цели не изменятся, так и будет острой угрозой для НАТО и ЕС. И это признают не только балтийские страны и соседи, но и все. Это значит, единственный способ иметь с этим дело – заставить Путина изменить его цели. Это достигается единством и силой, и инвестициями. Поэтому, что касается НАТО и ЕС, я думаю, что у них сейчас нет возможности сделать что-либо против НАТО и ЕС, но давайте не дадим им возможности подумать иначе», – воинствовал Кристен.

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