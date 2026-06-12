«Пусть Крым захлебнётся в своей ненависти» – обслуга Зеленского смакует огненную блокаду полуострова

Вадим Москаленко.  
12.06.2026 20:53
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Ударами по сухопутному коридору в Крым, Украина фактически достигает дронами, а не людьми, того, что было запланировано в «контрнаступе» 2023 года.

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ударами по сухопутному коридору в Крым, Украина фактически достигает дронами, а не людьми, того,...

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«Вы вспомнили наш «контрнаступ» неудачный, к сожалению. Вы понимаете, что благодаря Силам беспилотных систем, дронам и всему тому, что у нас происходит, фактически мы перерезаем Крым.

Мы фактически выходим к Крыму не людьми, как мы хотели это делать в 2023 году, за счёт человеческого потенциала или контрнаступления, а сейчас украинская технологическая инновация и новая стратегия войны, мы получаем почти всё то же самое за счёт инвестиций в технологии», – сказал Харебин.

«Если действительно пан Бровди, он же «Мадьяр» [признан в РФ террористом], сделает то, о чём он говорит, что Украина отрежет поставки продовольственной группы товаров, о бензине мы уже говорили, то Крым захлебнётся в собственной ненависти», – злорадствовал бандеровец.

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