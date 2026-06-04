Запад действует одинаково против Ирана и России – заявляя о «стремлении к миру» и «переговорам», постоянно обостряет военную обстановку.

Об этом рассуждают авторы испаноязычного канала Geopolítica actual.

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«Как раз тогда, когда нам говорили о мирных договорённостях, мы видим прежнюю картину: иранские дроны и баллистические ракеты наносят удары по нескольким американским базам в странах Персидского залива. Мы предупреждали об этом, и, к сожалению, это произошло. Когда иранцы заявили, что прекращают переговоры, было очевидно, что ситуация снова накалится. США делают ставку на когнитивную войну, в которой они ведут боевые действия, но называют это «прекращением огня». Иранцы это осознают и отвечают на удары новыми ударами.

В России происходит то же самое. Начинается Петербургский международный экономический форум (на который, кстати, приглашены американцы!), и картина говорит сама за себя: «украинцы» нанесли удар, и густые столбы чёрного дыма ясно дали понять ситуацию. Когнитивная война через управление хаосом продолжает разжигать эту необъявленную мировую войну и ведёт нас к постоянно растущим последствиям», – отмечают авторы сюжета.