«Разжигает необъявленную мировую войну»: Запад действует одинаково против Ирана и России

Михаил Рябов.  
04.06.2026 13:13
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Иран, НАТО, Политика, Россия, США


Запад действует одинаково против Ирана и России – заявляя о «стремлении к миру» и «переговорам», постоянно обостряет военную обстановку.

Об этом рассуждают авторы испаноязычного канала Geopolítica actual.

Запад действует одинаково против Ирана и России – заявляя о «стремлении к миру» и...

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«Как раз тогда, когда нам говорили о мирных договорённостях, мы видим прежнюю картину: иранские дроны и баллистические ракеты наносят удары по нескольким американским базам в странах Персидского залива. Мы предупреждали об этом, и, к сожалению, это произошло. Когда иранцы заявили, что прекращают переговоры, было очевидно, что ситуация снова накалится. США делают ставку на когнитивную войну, в которой они ведут боевые действия, но называют это «прекращением огня». Иранцы это осознают и отвечают на удары новыми ударами.

В России происходит то же самое. Начинается Петербургский международный экономический форум (на который, кстати, приглашены американцы!), и картина говорит сама за себя: «украинцы» нанесли удар, и густые столбы чёрного дыма ясно дали понять ситуацию. Когнитивная война через управление хаосом продолжает разжигать эту необъявленную мировую войну и ведёт нас к постоянно растущим последствиям», – отмечают авторы сюжета.

Накануне Госдеп США открытым текстом объявил: американцы являются не «посредниками», а выступают на стороне бандеровской Украины в конфликте с Россией.

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English version :: Читать на английском «Разжигает необъявленную мировую войну»: Запад действует одинаково против Ирана и России

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